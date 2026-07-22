Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amrize stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amrize wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,954 USD. Dies würde einem Zuwachs von 22,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amrize 0,780 USD je Aktie vermeldete.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,37 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,45 Milliarden USD, gegenüber 11,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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