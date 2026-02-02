Erste Schätzungen: Amrize stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amrize wird voraussichtlich am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Amrize im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,646 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,530 USD je Aktie gewesen.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,85 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Amrize für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,92 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,35 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,30 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 11,86 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 11,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

