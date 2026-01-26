Erste Schätzungen: ams-OSRAM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ams-OSRAM gibt voraussichtlich am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,137 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ams-OSRAM -0,550 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 860,1 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 825,5 Millionen CHF erzielt wurde.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,290 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -7,560 CHF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,33 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,27 Milliarden CHF waren.

Redaktion finanzen.at