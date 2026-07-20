ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ams-OSRAM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ams-OSRAM stellt voraussichtlich am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,187 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CHF je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 784,9 Millionen EUR, was einem Umsatz von 726,4 Millionen CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,926 EUR je Aktie, gegenüber -1,230 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,19 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 3,11 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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