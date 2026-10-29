Erste Schätzungen: ams-OSRAM stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ams-OSRAM lädt voraussichtlich am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,037 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,260 CHF je Aktie erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 822,5 Millionen EUR betragen, verglichen mit 797,7 Millionen CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,990 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -1,230 CHF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,24 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,11 Milliarden CHF waren.

Redaktion Finanzen.net