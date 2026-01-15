Erste Schätzungen: ANA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ANA lädt voraussichtlich am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,142 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,35 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,96 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,384 USD, gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 15,88 Milliarden USD im Vergleich zu 14,84 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at