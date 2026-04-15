ANA HOLDINGS Aktie
WKN: 861920 / ISIN: JP3429800000
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ANA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ANA präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 53,66 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ANA noch ein Gewinn pro Aktie von 40,42 JPY in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 559,07 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 640,28 Milliarden JPY aus.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 319,23 JPY im Vergleich zu 325,58 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 2.516,72 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2.261,86 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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