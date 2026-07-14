Erste Schätzungen: ANA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ANA wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 12,35 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 74,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 48,84 JPY je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 643,60 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 17,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ANA einen Umsatz von 548,70 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 244,75 JPY, gegenüber 358,37 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 2.806,71 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.539,23 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at