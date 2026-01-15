Erste Schätzungen: ANA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ANA stellt voraussichtlich am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 111,22 JPY aus. Im letzten Jahr hatte ANA einen Gewinn von 113,31 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll ANA nach den Prognosen von 4 Analysten 677,68 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 603,20 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 299,67 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 325,58 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.474,63 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.261,86 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at