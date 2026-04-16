ANA HOLDINGS Aktie
WKN DE: A1T7NG / ISIN: US0323501009
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ANA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ANA präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,067 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
ANA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,06 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,404 USD, gegenüber 0,430 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 15,92 Milliarden USD im Vergleich zu 14,84 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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