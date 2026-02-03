Analog Devices Aktie

Analog Devices für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862485 / ISIN: US0326541051

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Analog Devices legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Analog Devices wird voraussichtlich am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

29 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Analog Devices in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 3,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

30 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,00 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,14 Milliarden USD, gegenüber 11,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Analog Devices Inc.

Analysen zu Analog Devices Inc.

Aktien in diesem Artikel

Analog Devices Inc. 267,20 -0,48% Analog Devices Inc.

