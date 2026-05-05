Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Analog Devices legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Analog Devices wird voraussichtlich am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,89 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Analog Devices 25 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,51 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 33,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Analog Devices 2,64 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,42 USD im Vergleich zu 4,56 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich bei 14,01 Milliarden USD, gegenüber 11,02 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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