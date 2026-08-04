Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
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04.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Analog Devices veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Analog Devices lässt sich voraussichtlich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Analog Devices die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 26 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,34 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Analog Devices noch 1,04 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Analog Devices im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,91 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 22 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 35,92 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 28 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,41 USD je Aktie, gegenüber 4,56 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 14,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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