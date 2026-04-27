Erste Schätzungen: Andean Precious Metals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Andean Precious Metals veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 169,3 Millionen USD für Andean Precious Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 88,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie, gegenüber 1,10 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 562,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 502,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at