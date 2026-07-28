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Andersen Grou a Aktie

Andersen Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41LMP / ISIN: US0338531025

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Andersen Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Andersen Group A stellt voraussichtlich am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,087 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -7,590 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 199,3 Millionen USD – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Andersen Group A 176,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 981,2 Millionen USD im Vergleich zu 838,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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