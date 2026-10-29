Andersen Grou a Aktie

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WKN DE: A41LMP / ISIN: US0338531025

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Andersen Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Andersen Group A wird voraussichtlich am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,78 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Andersen Group A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 333,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 284,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber -0,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 992,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 838,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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