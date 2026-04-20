Erste Schätzungen: Andersons informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Andersons wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,660 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Andersons noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Andersons im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,69 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,28 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,79 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,58 Milliarden USD, gegenüber 11,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at