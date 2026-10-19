Andersons Aktie
WKN: 920678 / ISIN: US0341641035
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Andersons informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Andersons lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,11 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Andersons 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Andersons nach den Prognosen von 4 Analysten 2,94 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,68 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,50 USD, gegenüber 2,79 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 11,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,01 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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