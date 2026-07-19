Andersons Aktie

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WKN: 920678 / ISIN: US0341641035

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19.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Andersons stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Andersons wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,45 USD je Aktie gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,28 Milliarden USD gegenüber 3,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,79 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 11,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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