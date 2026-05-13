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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Andfjord Salmon AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Andfjord Salmon AS Registered wird voraussichtlich am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,540 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Andfjord Salmon AS Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 NOK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen NOK aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen NOK in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,714 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 300,1 Millionen NOK, gegenüber 0,9 Millionen NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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