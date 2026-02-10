Andfjord Salmon AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P7K9 / ISIN: NO0010829765
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Andfjord Salmon AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Andfjord Salmon AS Registered wird voraussichtlich am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,523 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,270 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Andfjord Salmon AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,293 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,060 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,0 Millionen NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 0,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
