Erste Schätzungen: Andfjord Salmon AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Andfjord Salmon AS Registered wird voraussichtlich am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,523 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,270 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Andfjord Salmon AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,293 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,060 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,0 Millionen NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 0,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at