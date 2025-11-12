Andfjord Salmon AS Registered Shs Aktie

Andfjord Salmon AS Registered Shs

WKN DE: A2P7K9 / ISIN: NO0010829765

12.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Andfjord Salmon AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Andfjord Salmon AS Registered präsentiert in der voraussichtlich am 27.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,274 NOK gegenüber -0,230 NOK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,0 Millionen NOK aus – eine Minderung von 100 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Andfjord Salmon AS Registered einen Umsatz von 0,1 Millionen NOK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,028 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum -1,060 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,0 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,2 Millionen NOK im Vorjahr.

