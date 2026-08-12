Andfjord Salmon AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2P7K9 / ISIN: NO0010829765

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Andfjord Salmon AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Andfjord Salmon AS Registered stellt voraussichtlich am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,402 NOK gegenüber -0,280 NOK im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7144,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,9 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 63,8 Millionen NOK aus.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,311 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,190 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 307,4 Millionen NOK aus, nachdem im Vorjahr 0,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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