Erste Schätzungen: Andrew Peller gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Andrew Peller wird sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,200 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Andrew Peller noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 107,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,4 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,490 CAD, gegenüber 0,230 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 389,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 389,6 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at