Erste Schätzungen: Andrew Peller stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Andrew Peller wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,200 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,11 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 107,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,4 Millionen CAD umgesetzt.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,490 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,260 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 389,4 Millionen CAD, gegenüber 389,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at