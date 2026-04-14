Erste Schätzungen: Andritz gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von Andritz.

Andritz äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,02 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Andritz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 EUR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Andritz in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,77 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,76 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,13 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,67 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,21 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 7,88 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at