Erste Schätzungen: Andritz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Andritz öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,284 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Andritz mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,43 Prozent gesteigert.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,51 Milliarden USD, gegenüber 8,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at