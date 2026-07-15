Erste Schätzungen: Andritz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Erwartungen der Analysten an Andritz.

Andritz wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,24 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Andritz 1,05 EUR je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 3,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,89 Milliarden EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Andritz für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,95 Milliarden EUR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,36 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 4,67 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,21 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,88 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at