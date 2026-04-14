Andritz Aktie
WKN DE: A1W8D1 / ISIN: US0345221024
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Andritz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Andritz lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,237 USD aus. Im letzten Jahr hatte Andritz einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,07 Milliarden USD gegenüber 1,85 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD, gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 9,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,90 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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