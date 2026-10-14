Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Zahlenvorlage in Sicht
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Andritz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Andritz wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,34 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,14 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,98 Milliarden EUR – ein Plus von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Andritz 1,89 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,30 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,26 Milliarden EUR, gegenüber 7,88 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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