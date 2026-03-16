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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Angang Steel Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Angang Steel Company wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,116 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,230 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 24,62 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 27,70 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,313 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,820 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 95,76 Milliarden CNY, gegenüber 113,03 Milliarden HKD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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