Angel Broking Aktie

Angel Broking für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QDY2 / ISIN: INE732I01013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Angel Broking stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Angel Broking wird voraussichtlich am 15.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 26,49 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Angel Broking noch 31,25 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Angel Broking in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 10,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 12,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 99,27 INR, gegenüber 130,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 45,92 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,37 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Angel Broking Ltd Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Angel Broking Ltd Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Angel Broking Ltd Registered Shs 2 338,00 -1,35% Angel Broking Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
22:39 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien
30.12.25 2025: So schnitten die ATX-Aktien im vergangenen Jahr ab
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen