Erste Schätzungen: Angel Broking stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Angel Broking wird voraussichtlich am 15.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 26,49 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Angel Broking noch 31,25 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Angel Broking in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 10,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 12,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 99,27 INR, gegenüber 130,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 45,92 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,37 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at