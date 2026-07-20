Erste Schätzungen: Angel Studios A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Angel Studios A wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Angel Studios A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,145 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,270 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 109,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,415 USD, gegenüber -1,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 482,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 321,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at