Erste Schätzungen: Angel Studios A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Angel Studios A präsentiert in der voraussichtlich am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,224 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 94,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,674 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,690 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 306,3 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at