Angel Studio a Aktie
WKN DE: A41CCT / ISIN: US0349481095
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Angel Studios A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Angel Studios A präsentiert in der voraussichtlich am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,224 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 94,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,674 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,690 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 306,3 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Angel Studios Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Angel Studios A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Angel Studios Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Angel Studios Inc Registered Shs -A-
|3,26
|-1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.