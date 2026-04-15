Angel Studio a Aktie

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WKN DE: A41CCT / ISIN: US0349481095

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Angel Studios A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Angel Studios A wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,128 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 108,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,453 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 461,0 Millionen USD, gegenüber 321,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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