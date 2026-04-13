Erste Schätzungen: Angel Yeast legt Quartalsergebnis vor

Angel Yeast öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Angel Yeast für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,600 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Angel Yeast nach der Prognose von 1 Analyst 4,19 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,79 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,15 CNY, gegenüber 1,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 18,66 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,68 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at