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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Angel Yeast mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Angel Yeast lässt sich voraussichtlich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Angel Yeast die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,540 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Angel Yeast noch 0,430 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 11,27 Prozent auf 4,77 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Angel Yeast noch 4,28 Milliarden CNY umgesetzt.

15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,81 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,55 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 16,72 Milliarden CNY, gegenüber 15,17 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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