Erste Schätzungen: Anglogold Ashanti gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Anglogold Ashanti wird voraussichtlich am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,00 USD je Aktie gegenüber 1,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 30,88 Prozent auf 3,20 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,35 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 9,89 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at