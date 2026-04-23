Erste Schätzungen: Anglogold Ashanti verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anglogold Ashanti veröffentlicht voraussichtlich am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,26 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 156,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,880 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,26 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 66,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Anglogold Ashanti einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,79 USD, gegenüber 5,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 13,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,89 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at