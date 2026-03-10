Erste Schätzungen: Anhui Conch Cement veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Anhui Conch Cement präsentiert voraussichtlich am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Anhui Conch Cement im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,144 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,470 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,79 Prozent auf 26,95 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Conch Cement noch 22,88 Milliarden CNY umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,67 CNY, gegenüber 1,46 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 85,30 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 90,72 Milliarden CNY generiert worden waren.

