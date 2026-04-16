Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Jianghuai Automobile wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Anhui Jianghuai Automobile im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,289 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,110 CNY je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,25 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,93 Milliarden CNY in den Büchern standen.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,764 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,820 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 48,57 Milliarden CNY, gegenüber 42,08 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at