Anhui Jianghuai Automobile Aktie
WKN: 766659 / ISIN: CNE0000018M9
|
16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Anhui Jianghuai Automobile wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Anhui Jianghuai Automobile im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,289 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,110 CNY je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,25 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,93 Milliarden CNY in den Büchern standen.
9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,764 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,820 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 48,57 Milliarden CNY, gegenüber 42,08 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anhui Jianghuai Automobile Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Anhui Jianghuai Automobile stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Anhui Jianghuai Automobile Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Anhui Jianghuai Automobile Co Ltd (A)
|45,49
|-1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.