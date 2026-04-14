Anhui Jianghuai Automobile Aktie
WKN: 766659 / ISIN: CNE0000018M9
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Anhui Jianghuai Automobile lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen, dass Anhui Jianghuai Automobile für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 26,68 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 174,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Anhui Jianghuai Automobile einen Umsatz von 9,70 Milliarden CNY eingefahren.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie, gegenüber -0,780 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 76,80 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 46,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anhui Jianghuai Automobile Co Ltd (A)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Anhui Jianghuai Automobile stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Anhui Jianghuai Automobile Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Anhui Jianghuai Automobile Co Ltd (A)
|46,24
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.