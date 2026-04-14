Erste Schätzungen: Anhui Jianghuai Automobile zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Jianghuai Automobile lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Anhui Jianghuai Automobile für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 26,68 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 174,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Anhui Jianghuai Automobile einen Umsatz von 9,70 Milliarden CNY eingefahren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie, gegenüber -0,780 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 76,80 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 46,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at