Erste Schätzungen: Anhui Yingliu Electromechanical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anhui Yingliu Electromechanical lässt sich voraussichtlich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Anhui Yingliu Electromechanical die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,183 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 103,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Anhui Yingliu Electromechanical 0,090 CNY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 815,8 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 35,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Anhui Yingliu Electromechanical einen Umsatz von 603,0 Millionen CNY eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,611 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,420 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,99 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 2,51 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at