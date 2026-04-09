Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Anhui Yingliu Electromechanical Aktie

Anhui Yingliu Electromechanical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABQ7 / ISIN: CNE100001SN8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Anhui Yingliu Electromechanical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anhui Yingliu Electromechanical lässt sich voraussichtlich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Anhui Yingliu Electromechanical die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,183 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 103,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Anhui Yingliu Electromechanical 0,090 CNY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 815,8 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 35,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Anhui Yingliu Electromechanical einen Umsatz von 603,0 Millionen CNY eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,611 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,420 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,99 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 2,51 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A) 67,00 10,00% Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen