Anhui Yingliu Electromechanical Aktie

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WKN DE: A2ABQ7 / ISIN: CNE100001SN8

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14.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Anhui Yingliu Electromechanical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Yingliu Electromechanical wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,205 CNY je Aktie gegenüber 0,140 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 915,7 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 27,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Anhui Yingliu Electromechanical einen Umsatz von 721,0 Millionen CNY eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,922 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,510 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 3,93 Milliarden CNY, gegenüber 2,91 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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