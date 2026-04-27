Erste Schätzungen: Anicom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anicom wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 8,77 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Anicom ein EPS von 8,92 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,72 Milliarden JPY – ein Plus von 16,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anicom 16,12 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,76 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 41,98 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 73,79 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 60,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at