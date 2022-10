Erste Schätzungen: Anicom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Anicom präsentiert in der voraussichtlich am 08.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 7,08 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Anicom 9,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 7,42 Prozent auf 14,05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,39 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 25,99 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,20 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 53,02 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at