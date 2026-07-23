Erste Schätzungen: Anicom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anicom wird voraussichtlich am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 27,07 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 28,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 20,80 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 16,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 48,72 JPY je Aktie, gegenüber 29,77 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 81,40 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 65,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at