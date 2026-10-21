ANIMA Aktie
WKN DE: A110YL / ISIN: IT0004998065
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ANIMA präsentiert Quartalsergebnisse
ANIMA wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,187 EUR je Aktie gegenüber 0,140 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ANIMA in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 120,0 Millionen EUR im Vergleich zu 326,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,906 EUR, gegenüber 0,820 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 545,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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