ANIMA Aktie
WKN DE: A110YL / ISIN: IT0004998065
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ANIMA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ANIMA stellt voraussichtlich am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,281 EUR je Aktie gegenüber 0,250 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 65,13 Prozent auf 138,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 396,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,836 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,820 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 502,8 Millionen EUR, gegenüber 1,44 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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