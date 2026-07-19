Erste Schätzungen: ANIMA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ANIMA stellt voraussichtlich am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,281 EUR je Aktie gegenüber 0,250 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 65,13 Prozent auf 138,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 396,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,836 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,820 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 502,8 Millionen EUR, gegenüber 1,44 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at