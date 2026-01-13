Annaly Capital Management Aktie
Erste Schätzungen: Annaly Capital Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Annaly Capital Management lässt sich voraussichtlich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Annaly Capital Management die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,732 USD gegenüber 0,780 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Annaly Capital Management mit einem Umsatz von insgesamt 675,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 65,37 Prozent verringert.
12 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,91 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,83 Milliarden USD, gegenüber 6,36 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
